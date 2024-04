Com broncas paternalistas e sem limites, Bia manda mais que Boninho no BBB

Beatriz tem cometido uma série de "erros" no BBB 24 (Globo) sem ser repreendida de forma eficiente, opina Chico Barney.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (2), o comentarista disse que a sister até tem direito de ser exagerada para aparecer no programa, mas tem ultrapassado os limites do jogo. "Ela está certa em todas as chatices que faz […] mas tem recorrentemente feito coisas que merecem represália", disse, citando os episódios em que Bia derrubou Sabrina Sato e interagiu com o apresentador Tadeu Schmidt no ao vivo, mesmo já tendo sido "cortada" por ele.