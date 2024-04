Rodriguinho diz que não conversou com Yasmin: 'Esperando a hora certa'

Ele contou que espera ser amigo de Yasmin: "Eu quero manter esse enlace que tive com ela, tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser".

Rodriguinho revelou que tem uma amizade verdadeira com Michel fora do confinamento: "Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalyta e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas provavelmente vou ter amizade com todos".

Por fim, declarou sua torcida para o campeão do programa: "A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Amizade somente com Pitel e Fernanda Reprodução/Globoplay Ser como 'decoração' do quarto Gnomo Reprodução/Globoplay Guerra declarada contra Davi Reprodução/Globoplay Diversas falas polêmicas Reprodução/Globoplay Pedir para sair a todo custo Reprodução/Globoplay Falas gordofóbicas Reprodução/Globoplay

