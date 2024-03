Show de Ivete Sangalo fez Fernanda acordar e recalcular rota no BBB 24

Bárbara Saryne disse que a interação com Ivete foi uma confirmação para o que Fernanda sentia, sobre se aparecer mais no jogo. "Um pouco tarde para querer conhecer melhor as pessoas agora, mas acho que a gente tem que valorizar esse movimento", avaliou. "Valorizo mais alguém que tenta fazer alguma coisa".

Segundo a comentarista, a sister finalmente está recalculando a rota e, mesmo que isso não mude nada na trajetória do jogo, muda o interesse que os espectadores têm sobre ela.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Davi Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

