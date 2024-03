BBB 24: Expulsão de Bin Laden e Davi é inevitável

O fato é que esse elenco está sempre testando os limites com a produção. Leva bronca mas não liga. Se diverte quando vai pro 'tá com nada'.

Um caso preocupante é a Beatriz insistindo nas interações com Tadeu mesmo depois da orientação para não fazer, além da sua abordagem invasiva com os artistas.

Levou uma punição quando chegou ao absurdo de derrubar Sabrina Sato junto com Alan. Mas no dia seguinte recebeu uma orientação paternalista do apresentador e tudo virou brincadeira durante o show da Ivete Sangalo.

Bronca sem efeito prático não tem impacto. Pode parecer exagero meu, mas essas situações têm muito a ver com a treta de ontem. E também com a necessidade de expulsar Bin Laden e Davi para manter um mínimo de gestão dos rumos do programa.

Já percebemos que bronca ou estalecada não muda nada lá dentro. Ontem chegaram a colocar dois dummies no estúdio para apaziguar a briga, além das mensagens de áudio do Big Boss em pessoa liderando a turma do deixa disso.

O sentimento de impunidade passa uma mensagem muito ruim para o público. Para seguir as regras e manter o jogo justo, acredito que a expulsão de Bin Laden e Davi seja inevitável.