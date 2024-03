Isabelle comete erro em jogo solo que pode custar sua vaga na final

Isabelle escolheu "jogar sozinha" em mais uma formação de Paredão do BBB 24 (Globo) e tem movimentado as torcidas de seus aliados por não jogar ao lado deles.

"Isabelle já tomou a decisão dela: não vai se misturar com a galera em hora de votação. E fica só essa expectativa por parte do Davi", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (18). "Essa insistência dele [de tentar jogar junto a ela] acaba até queimando a Isabelle aqui fora; a torcida do Davi já não gosta mais da Isabelle por causa dessa postura dela".