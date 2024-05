'A Mãe da Noiva' é mais um filme a mostrar a Tailândia de luxo; veja preços

Na trama é possível ter um gostinho da estrutura de luxo de ambos, como a Villa Real de Dois Quartos de Jim Thompson, que Lana, personagem de Brooke Shields, chamou de lar durante as filmagens. Para se hospedar por lá, cada diária sai por R$ 6016.

Villa Real de Dois Quartos de Jim Thompson, no Anantara Mai Khao Phuket Villas Imagem: Adam Bruzzone

A poucos passos da praia de Mai Khao, esta vitrine do artesanato tailandês é adornada com seda e batizada em homenagem a Jim Thompson, o pioneiro da indústria do tecido da Tailândia.

No trailer do filme é possível já ter o spoiler da Pool Villa, hospedagem com isolamento - e, garante o hotel, generoso suprimento de toalhas felpudas bem usadas pelo personagem de Benjamin Bratt, Will. A estadia sai por R$ 4196 por noite.