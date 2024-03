Onde Princesa Kate está 'escondida' desde a cirurgia? Conheça a Anmer Hall

Comprada pelo então príncipe de Gales e futuro rei Edward 7º em 1898, ela foi incorporada à Sandringham como endereço da Coroa. Entre 1972 e 1990, o espaço funcionou como casa de férias para o duque e a duquesa de Kent e, depois, foi alugada para Hugh van Cutsem, amigo do rei Charles 3º. Teria sido nesta época que William e o irmão, o príncipe Harry, se acostumaram a visitar sempre o local.

Anmer Hall possui 10 dormitórios e um estilo "misto de diferentes [estilos de] designs contemporâneos e antiguidades queridas", segundo a Vogue britânica. Decorada com porta-retratos dourados e vasos de plantas, a casa de campo teria paredes claras, em tons de creme, na maioria dos cômodos. O destaque seria a sala de jantar, em tons de verde-esmeralda, além de materiais naturais como bambu e vime em detalhes dos móveis.

A cozinha de Anmer Hall antes das reformas, segundo o Daily Mail Imagem: Divulgação/Naked Kitchens

A área externa conta com uma piscina a céu aberto e uma quadra de tênis. Ajustes adicionais avaliados à época em 1,5 milhão de libras (ou R$ 9,54 milhões atuais, desconsiderada a correção monetária) ainda foram feitos com recursos particulares da família real na época do casamento de Kate e William para reformar a casa de campo para o casal.

Detalhe da cozinha de Anmer Hall antes das reformas, segundo o Mail Imagem: Divulgação/Naked Kitchens

O responsável pelo novo projeto teria sido o arquiteto Charles Morris, que trabalhou com Charles em sua propriedade privada, Highgrove. Teria sido dele a ideia de incluir um salão de jardim com teto de vidro e vista extensa para o terreno. Já a decoração de interiores ficou por conta do designer Ben Pentreath, que assim como Kate estudou História da Arte na Escócia e é reconhecido por se inspirar no estilo inglês das décadas de 1960 e 1970.