Como tijolo em aula levou à descoberta de fazenda nazista em São Paulo

Em 2013, em entrevista à "Folha de S.Paulo", Maurício Rocha Miranda, sobrinho-neto de Sérgio, declarou que a simpatia do fazendeiro pelo nazismo acabou já em 1934, anos antes do início da guerra e do Holocausto. Ele defendeu o parente ao dizer que os meninos tinham que ser "controlados", mas que jamais foram escravizados.

O caso inspirou obras de não-ficção. Aloysio Silva, que morreu em 2015, estampa a capa do livro "Entre Integralistas e Nazistas", que Aguilar Filho publicou pela Alameda Editorial em 2021. Silva também é o foco do documentário "Menino 23", de Belisário Franca, lançado em 2016.

Em 2022, o governo estadual aprovou o tombamento da Fazenda Cruzeiro do Sul e da Estação Ferroviária Engenheiro Hermillo, por onde os meninos desembarcaram trazidos do Rio. O tombamento tem o objetivo de preservar a história dos locais e de ser "uma reparação simbólica do Estado acerca da exploração de mão de obra de pessoas negras no século 20".

Deborah Neves, historiadora e técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, da Secretaria de Cultura, explicou ao UOL que proteger um lugar do tipo pode parecer controverso, mas é necessário. "O que estamos preservando são os lugares onde ocorreram violações de direitos humanos. A partir do conhecimento dos lugares, criamos políticas de prevenção", disse.

Segundo Aguilar Filho, as três fazendas vizinhas onde os "meninos do Romão Duarte" trabalharam tinham relações próximas com o nazismo.