O castelo na Argentina que inspirou o autor de 'O Pequeno Príncipe'

Um palacete perdido no meio da uma floresta em Concordia, na Argentina, pode ter servido de inspiração para o escritor e aviador francês que escreveu "O Pequeno Príncipe".

"Um dia, fortuitamente, Antoine de Saint-Exupéry voando exatamente aqui em cima tem um problema de motor, seu avião, ele foi forçado a pousar em um campo adjacente aqui ao parque São Carlos", disse Paulo Tisocco, diretor da reserva natural.