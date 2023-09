Música x inflação: como mega shows estão causando aumento geral de preços

O especialista admite, no entanto, que o aumento dos preços do setor hoteleiro é mais difícil de medir e que ele poderia ter um impacto se data do show coincidisse com o dia no qual os dados forem recolhidos. "Mas seria esperado que a situação se reverteria rapidamente no mês seguinte", acrescenta.

Ingressos salgados

Os preços salgados não desanimaram os fãs. Os ingressos para shows como da Beyoncé ou de Taylor Swift podem custar centenas de dólares. A Eras Tour de Taylor Swift, que começou em março e termina em novembro do ano que vem, poderá arrecadar cerca de US 1 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 4,5bilhões na conversão direta) - batendo o recorde de maior bilheteria de uma turnê da história.

A venda de ingressos para os grandes shows anunciados neste e no próximo ano bateram recordes em vários países.

O valor médio das entradas aumentou consideravelmente. Dados do banco britânico Barclays mostram que os gastos de consumidores no setor do entretenimento cresceram 15,8% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2022.

Yates afirma que isso pode ser explicado devido ao aumento dos gastos no setor hoteleiro desde o fim dos confinamentos, com as pessoas voltando a realizar atividades que não puderam durante a pandemia.