Djokovic é atingido na cabeça por garrafa de água enquanto dava autógrafos em Roma

(Reuters) - O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, precisou ser atendido por médicos após ser atingido na cabeça por uma garrafa de água enquanto dava autógrafos após sua vitória na segunda rodada do Aberto da Itália contra o francês Corentin Moutet, nesta sexta-feira.

O sérvio estava a caminho do corredor de saída da quadra depois da vitória fácil por 6-3 e 6-1 quando foi atingido na cabeça pela garrafa, e imediatamente levou as mãos à cabeça e caiu de joelhos. Ele permaneceu agachado no chão por vários segundos, enquanto funcionários corriam para ajudá-lo. Ele recebeu ajuda para deixar a quadra.

Os organizadores do torneio disseram que não há motivo para se preocupar com sua condição física.