Chama olímpica chega a Marselha em meio a segurança rígida

Cerca de 6.000 policiais estão protegendo a área antes que Florent Manaudou, campeão olímpico francês dos 50 metros nado livre em 2012, traga a chama para terra na presença do presidente Emmanuel Macron.

Unidades caninas da polícia e franco-atiradores das forças de elite também foram mobilizados.

"É um nível de segurança sem precedentes", disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin. "A vida continua em Marselha, mas em ótimas condições de segurança."

"Concebemos esse evento como uma cerimônia, a quinta das Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024 (além das cerimônias de abertura e encerramento)", afirmou o diretor executivo de Paris 2024, Thierry Reboul, responsável pelas cerimônias.

"Marselha é o local ideal para criar lembranças."

O revezamento terá início na quinta-feira, com os ex-jogadores de futebol do Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin, Didier Drogba e Basile Boli, além do chef três estrelas Alexandre Mazzia entre os portadores da tocha.