Menu da Olimpíada de Paris será mais francês, mais local e mais vegetariano

Usando mais de 600 toneladas de produtos frescos fornecidos pelo Carrefour, a Sodexo será responsável por fornecer cerca de 40 mil refeições diárias, para 15 mil atletas na Vila Olímpica.

Um quarto do alimento dado aos atletas precisará ser produzido a menos de 250 quilômetros de distância dos locais de competição, para reduzir a emissão de carbono. Os produtores franceses também recebem prioridade, com uma meta de que 80% da comida consumida seja produzida no país.

Os Jogos Olímpicos também tentarão diminuir pela metade a quantidade de produtos animais oferecidos no evento, em comparação a 2021, incluindo um menu vegetariano balanceado em todas as opções.

Pelo menos 60% dos alimentos oferecidos aos espectadores serão vegetarianos, de acordo com a Food Vision, exceto nos estádios de futebol, que terão meta de 40%.

(Reportagem de Louise Dalmasso e Clotaire Achi)

((Tradução Redação São Paulo))