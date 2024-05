Fortaleza e Vasco empatam sem gols no Castelão pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

No confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Fortaleza e Vasco empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão. Com isso, o duelo segue em aberto e será decidido no Rio de Janeiro.

Em um gramado muito ruim no Castelão, o Fortaleza dominou as ações, mas pouco criou. Na melhor chance, no primeiro tempo, Pochettino acertou a trave. Já o Vasco teve boa atuação defensiva, mas pouco incomodou no ataque durante os 90 minutos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, em São Januário. Quem vencer a partida se classifica às oitavas de final da competição.