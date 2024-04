LeBron James liderará mais um "Dream Team" dos EUA nos Jogos Olímpicos de Paris

Todos os 12 membros do "Dream Team" já foram selecionados para o All-Star Game da NBA e incluem quatro vencedores do prêmio MVP e quatro campeões da liga.

"Sou grato a esses 12 homens por seu compromisso de representar a USA Basketball", disse o diretor administrativo da equipe masculina dos EUA, o ex-jogador Grant Hill, em um comunicado. "Os Estados Unidos são o lar de alguns dos melhores jogadores de basquete do mundo e agradeço o grande interesse em fazer parte desse elenco."

"Temos o maior respeito pelo nível de competição que enfrentaremos neste verão (no hemisfério norte). Os Jogos Olímpicos representam o auge do esporte e o mundo estará de olho nos EUA enquanto jogamos no torneio de basquete mais difícil da história."

Os EUA jogarão no Grupo C do torneio olímpico com Sérvia, Sudão do Sul e o vencedor de um torneio qualificatório em Porto Rico.

Os Jogos Olímpicos de Paris ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto.

(Por Steve Keating em Toronto)