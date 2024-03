Com triplo-duplo de Babi, Campinas vence mais uma na LBF

O Unimed Campinas conquistou a sua segunda vitória na temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Jogando diante da sua torcida, o time venceu o Sodiê Mesquita por 88 a 80 em uma grande atuação de Babi Honório que conseguiu um triplo-duplo na partida. Já no outro jogo da noite, Santo André derrotou Ponta Grossa por 63 a 53 para voltar à vice-liderança da LBF.

No primeiro jogo da noite, o Unimed Campinas encarou o Sodiê Mesquita. O primeiro tempo da partida foi movimentado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. As campineiras chegaram a ter 13 pontos de vantagem no início do jogo, mas o time carioca tirou a diferença no segundo quarto e foi para o intervalo ganhando por 48 a 44. No terceiro período, o Sodiê Mesquita cometeu alguns erros, que deram espaço para o Unimed Campinas voltar à liderança e encaminhar a vitória por oito pontos de vantagem.

O destaque do jogo foi Babi Honório. A capitã do Unimed Campinas anotou um triplo-duplo na partida, chegando aos dois décimos em três estatísticas. Foram 11 pontos, 14 rebotes e 14 assistências no duelo desta sexta-feira. Já a pivô senegalesa Fatou Diagne conseguiu um duplo-duplo, com 15 pontos e 13 rebotes para Campinas. Mas a cestinha do jogo estava do outro lado da quadra. Mayara Leôncio anotou 21 pontos para comandar o ataque do Sodiê Mesquita na partida.