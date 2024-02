Luisa segue em recuperação no Hospital São Luiz Itaim

O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a triatleta Luísa Baptista está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A paciente segue com boa evolução clínica, em processo de reabilitação. Na última semana, foram realizados os procedimentos de correção da fratura do membro inferior direito e de decorticação pulmonar.

Não há expectativa de alta da Unidade de Terapia Intensiva.

Irmão de Luisa dá mais detalhes

No início do mês, o irmão de Luisa Baptista, Vitor Duarte, fez uma publicação em sua rede social em que deu mais informações sobre o quadro de saúde da atleta. "Como falamos a evolução é lenta, mas nessa semana foi muito boa. A Lu está ficando acordada a maior parte do dia, ainda não fala e isso ainda demorará para acontecer", escreveu.

"Muitas pessoas perguntam se ela está consciente, sabemos que sim através de respostas com piscadas, movimentações da cabeça, apertos com os dedos e demonstração de emoção. A cada dia essas respostas vêm sendo maiores", continuou. "A batalha ainda é longa, mas a Lu está indo muito bem", diz outro trecho da postagem.

O acidente

Na manhã do dia 23 de dezembro do ano passado, Luisa Baptista acabou sendo atingida por uma motocicleta enquanto treinava com um grupo de ciclistas em São Carlos, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu frontalmente. Por isso, a triatleta teve múltiplas fratura e lesões, principalmente no pulmão. Ela recebeu socorro em estado gravíssimo para Santa Casa de São Carlos. Lá, passou por diversas cirurgias. Em seguida, com o quadro estabilizado, teve sua transferência para o Hospital das Clínicas no dia 25.