Ainda invicto, América-MG recebe o Vila Nova na abertura da quarta rodada da Série B

O duelo direto entre América-MG e Vila Nova, nesta quarta-feira, abre as disputas da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h. Enquanto os donos da casa tentam seguir invictos, os visitantes buscam a segunda vitória seguida.

Atualmente, o Vila Nova tem seis pontos: venceu o Guarani na estreia por 2 a 0, perdeu para o Sport por 2 a 0 e bateu o Operário por 1 a 0. Já o América-MG vem logo abaixo com cinco pontos. Empatou com Botafogo-SP por 1 a 1 no primeiro jogo, venceu o Novorizontino por 2 a 0 na segunda rodada e na rodada passada, fora de casa, empatou por 2 a 2 com a Chapecoense.

O técnico Cauan de Almeida pode repetir a escalação do América-MG pelo terceiro jogo seguido, já que não há suspensos e nem novos desfalques por lesão. Mas, existem dúvidas por questões técnicas, afinal alguns jogadores que vem entrando nas últimas partidas, vem mostrando bom desempenho.

Casos de Moisés que pode ficar com a vaga que vinha sendo de Benítez no meio-campo. No ataque, Felipe Azevedo e Vitor Jacaré não têm a titularidade assegurada, com Fabinho e Adyson na briga para começar jogando. No mais, a base será a mesma.

Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes ainda não sabe se poderá contar com o atacante Júnior Todinho, que sentiu um desconforto muscular coxa direita no duelo passado contra o Operário-PR e é dúvida. Além dele, outros dois jogadores, não têm presenças confirmadas: o lateral Apodi e o zagueiro Quinteiro estão em processo de transição física após se recuperarem de lesões. Neste primeiro momento, a dupla deve começar o duelo como opção para o banco de reservas.

A rodada será encerrada com jogos no final de semana: três na noite de sexta-feira, cinco no sábado e um no domingo. Destaques para Santos e Sport, que jogam contra Amazonas e Brusque, focados em continuarem com 100% de aproveitamento.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série B:

QUARTA-FEIRA

21h

América-MG x Vila Nova

Sexta-feira (10)

19h

Novorizontino x Ceará

21h30

Goiás x Ituano

CRB x Chapecoense

SÁBADO

11h

Avaí x Coritiba

17h

Guarani x Botafogo-SP

Operário-PR x Ponte Preta

Amazonas x Santos

Sport x Brusque

DOMINGO

16h

Mirassol x Paysandu