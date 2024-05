Dudu Vieira celebra bom início na Ponte Preta e projeta jogo contra o Santos: "Sempre uma honra"

"A Série B é uma competição muito difícil e requer atenção todo jogo. Temos que ir passo a passo e o primeiro objetivo são os 45 pontos. Apesar disso, não podemos nos contentar com essa meta. A Ponte é grande demais e deve sonhar com o acesso. Cada jogo te dá a oportunidade de se aproximar do G4 e nós aqui encaramos sempre o próximo confronto assim", comentou.

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), a Ponte Preta recebe o Santos, pela quinta rodada da Segunda Divisão. Dudu Vieira projetou o embate e destacou que a Macaca está pronta para encarar o atual vice-campeão paulista.

"A expectativa é sempre muito grande. O Santos é uma equipe muito forte que montou um time sólido, não a toa chegou a final do Paulistão. É sempre uma honra jogar partidas assim. Com certeza espero um dos jogos mais difíceis dessa nossa caminhada no torneio mas posso afirmar que estamos à altura desse desafio. Vamos jogar em casa com nossa torcida a favor e por isso temos que entrar para vencer", finalizou.