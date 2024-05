Manchester United confirma saída de Raphael Varane, campeão do mundo pela França em 2018

O Manchester United confirmou nesta terça-feira a saída do zagueiro Raphael Varane, campeão mundial de 2018 com a França após uma passagem de três anos. A despedida será diante do Newcastle, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês.

"Vejo vocês em Old Trafford para dizer adeus no último jogo em casa nesta temporada. Será um dia muito emocionante para mim, com certeza. Foram anos incríveis jogando neste clube especial e vestindo essa camisa", disse Varane, que relembrou sua chegada no clube.

"A primeira vez que fui a Old Trafford como jogador do Manchester United foi uma loucura, a atmosfera era incrível. Eu me apaixonei pelo clube e pelos torcedores. Apesar de termos tido uma temporada difícil, estou muito positivo para o futuro. Os novos proprietários vêm com um plano claro e uma grande estratégia", completou o jogador.

Ao longo de três anos, Varane fez 93 jogos com a camisa do Manchester United, sendo 67 só no Campeonato Inglês, nos quais 58 foram como titular. Ele marcou dois gols.

O zagueiro está ausente desde a derrota por 4 a 3 para o Chelsea no dia 4 de abril, mas está recuperado de lesão e deve participar de alguns minutos do duelo contra o Newcastle para se despedir dos torcedores.

Além de Varane, o Manchester United deve anunciar mais dispensas nos próximos dias. O foco, no entanto, é na final da Copa da Inglaterra. O time do técnico Erik Ten Hag disputará o título com o Manchester City, no dia 25 de abril, às 11h, em Wembley.