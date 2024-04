Artur Jorge celebra vitória do Botafogo coloca pés no chão e exalta jogadores: "É justa"

Após conquistar o primeiro clássico pelo Botafogo, o técnico Artur Jorge exaltou o desempenho da equipe e a entrega dos jogadores na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "É uma vitória por mérito dos jogadores, pelo que trabalharam, pelo que fizeram nos 90 minutos e foram eficazes também", ressaltou o treinador.

Mesmo reconhecendo o bom trabalho, Artur Jorge fez questão de manter os pés no chão e lembrar que a temporada ainda está apenas começando. "A vitória para mim é importante seja contra quem for. É um jogo a mais vencido. Para mim não tem mais do que isso. Entendo que para a torcida pode ser maior por conta da rivalidade, mas vencemos apenas mais um jogo. Temos muito a fazer em relação à evolução da equipe. Mas também daquilo que é o campeonato em que teremos outros jogos tão difíceis quanto esse", alertou.

O treinador também destacou a importância do equilíbrio entre os jogadores. "Precisamos ter todos ligados e preparados. Sempre digo que a chance vai aparecer para todos. A diferença vai ser quem vai aproveitar", analisou.

Mesmo com a vitória, Artur Jorge não gostou das condições da partida, disputada às 11h da manhã no Nilton Santos sob um forte calor no Rio de Janeiro, mesmo no mês de abril. "Com 23 anos, se você correr aqui por 90 minutos ficaria tão cansado quanto Damián. Não é uma questão de idade, é uma questão daquilo que é jogarmos às 11h nessas condições. Por isso, digo que para o espetáculo seria melhor jogar em outro horário".

O comandante do Botafogo ainda tratou de colocar os pés no chão após o triunfo: "Não é por termos feito essa sequência de vitórias que está tudo bem. Temos muito a fazer. Tem um ponto fundamental que é a vontade dos jogadores. Quando há isso, a ideia de jogo é muito mais fácil de ser consolidada".

Sobre o próximo desafio na quinta-feira (2), contra o Vitória em casa pela Copa do Brasil, Artur Jorge já virou a página do clássico e está focado em conquistar mais um bom resultado. "A Copa do Brasil é uma competição que levamos muito a sério. O sorteio nos colocou contra um adversário muito bom também, mas vamos nos preparar para fazer o melhor possível", concluiu.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a entrar em campo no domingo, dia 5, contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.