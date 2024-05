Atletas do Juventude ajudam na limpeza de casas de vítimas de enchentes

Em meio à paralisação, Gabriel Inocêncio e Daniel Peixoto não são os únicos exemplos do Juventude. Nos últimos dias, além deles, o meia Nenê, que liderou o pedido por paralisação do Brasileirão, e o volante Caíque, sortearam camisas do clube em rifas nas redes sociais. Outro caso foi o do meia Jean Carlos, que organizou uma "vaquinha" virtual para arrecadar fundos às vítimas da tragédia no estado.

Todos pelo Rio Grande do Sul ??



Gabriel Inocêncio e Daniel Peixoto passaram o sábado auxiliando os moradores das cidades de Lajeado e Cruzeiro do Sul, na limpeza das residências e ajudando com transporte de doações e de voluntários entre os municípios. pic.twitter.com/vAYHUynrku -- E.C. Juventude (@ECJuventude) May 12, 2024