Com trabalho tático, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Fluminense

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense, pela sexta rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

O São Paulo busca conquistar a primeira vitória em seus domínios pelo Brasileirão. Até o momento, o Tricolor jogou apenas duas vezes no Morumbis, na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, e no empate sem gols com o Palmeiras.

O duelo contra o Palmeiras, inclusive, foi o último do São Paulo no Morumbis. O clássico aconteceu no 29 de abril e, de lá pra cá, a equipe jogou longe de casa, contra Águia de Marabá, Vitória e Cobresal-CHI - todos os jogos acabaram com vitória do Tricolor.