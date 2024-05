Juventus empata com Salernitana no Italiano e ainda não se classifica para a Champions

? JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2024

A Juve veio a campo no Allianz Stadium querendo vencer o último colocado procurando se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões. Com o empate, a equipe de Turim depende da Roma perder pontos em ao menos um de seus três jogos restantes.

O JOGO

A partida começou equilibrada, com as duas equipes comandando ações ofensivas. A Salernitana abriu o placar aos 27 minutos, com o italiano Pierozzi finalizando de cabeça após um escanteio.

Com o segundo tempo, veio um grande domínio da Juventus, que controlou o jogo e chegou perto do empate em diversas oportunidades, sem sucesso.

O gol de empate da Juve veio somente aos 46 do segundo tempo, com Adrien Rabiot pegando uma sobra após um desvio na pequena área.