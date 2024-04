Japonês supera recorde mundial do salto de esqui em quase 40 metros, mas federação nega

Ryoyu Kobayashi saltou 291 metros de esqui e superou a marca que até então era o recorde mundial. A Federação Internacional de Esqui (FIS), porém, não vai reconhecer a nova marca. A justificativa é de que o salto não seguiu as regras estabelecidas para Copa do Mundo de Salto de Esqui.

O recorde mundial, considerado pela FIS, é do austríaco Stefan Kraft, com 253,3 metros. No feminino, a norueguesa Silje Opseth é detentora da melhor marca, com 230,5 metros. Kobayashi, patrocinado pela Red Bull, saltou 37,5 metros além do recorde masculino.

A tentativa do japonês era saltar 300 metros na montanha Hlidarfjall, em Akureyri, no norte da Islândia. Antes da maior distância, ele saltou 256m, 259m e 282m. A FIS aponta que os saltos "apresentam o desempenho extraordinário de um atleta em condições muito especiais". "Eles não podem ser comparados a uma Copa do Mundo de Voo de Esqui da FIS, já que o projeto foi adaptado a um único atleta e, portanto, em última análise, a um único salto/voo", argumenta o comunicado da federação.

Para que a distância fosse considerada como recorde, o salto deveria ter sido com um sistema de medição certificado pela FIS e em uma colina homologada pela federação para, então, poder ser comparada com outros voos. O órgão oficial ainda disse que "espera que as precauções necessárias tenham sido tomadas para garantir a segurança do atleta", além de complementar falando estar "entusiasmada" em ver Kobayashi na próxima temporada da Copa do Mundo, no próximo inverno europeu, entre novembro de 2024 e março de 2025.

Isso não impediu o atleta de comemorar. "Em setembro passado, quando visitei este lugar pela primeira vez, tudo o que vi foi uma pedra. Era difícil imaginar este lugar coberto de neve, mas eu sabia que este lugar tem uma inclinação natural perfeita. Eu não poderia ter pedido um esqui melhor. Esta foi uma experiência incrível", declarou Kobayashi. A equipe responsável pela organização do salto levou dois meses para a construção da estrutura.

O japonês começou a competir mundialmente na temporada de 2015/16. Aos 27 anos, ele já conquistou a Copa do Mundo de Voo de Esqui duas vezes, em 2018/19 e 2021/22. O atual campeão é Kraft, detentor do recorde mundial reconhecido pela FIS.