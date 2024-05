Borussia Dortmund ganha do PSG na França e volta à final da Champions após 11 anos

O Borussia Dortmund aguarda o resultado entre Real Madrid e Bayern de Munique para descobrir seu adversário na decisão - que acontece no dia 1 de junho. A equipe alemã volta a campo no sábado, contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão. O PSG encara o Toulouse, no domingo, pelo Campeonato Francês.

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances claras de gol para ambos os lados. O Borussia Dortmund deixou claro que buscaria se defender na partida, enquanto o PSG se atirou em busca do primeiro tento. O time francês acertou bola na trave, mas o zero se manteve no placar.

O PSG começou melhor no início do segundo tempo, mas foi o Borussia Dortmund que inaugurou o placa. Aos cinco minutos, Hummels aproveitou cruzamento de Brandt em escanteio, subiu livre na grande área e testou de cabeça para marcar o primeiro dos alemães.

Precisando de dois gols, o PSG não teve escolha a não ser se lançar ao ataque. O time francês levou perigo ao gol de Kobel aos 15 minutos, quando Nuno Mendes acertou chute na trave.

O Borussia Dortmund se livrou da bola e passou a se defender para manter o resultado positivo. Hummels chegou a ampliar o placar aos 31 minutos, mas o gol foi bem anulado pelo bandeirinha.

Mbappé e companhia até tentaram empatar o jogo para o PSG. O astro francês acertou o travessão aos 41 minutos e, três minutos depois, Vitinha voltou a carimbar o poste - quarta bola na trave da equipe francesa no jogo.