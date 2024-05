O PSG não nasceu para vencer a Champions; Borussia deve ser vice

E, num duelo entre o time francês e o Borussia Dortmund, a equipe alemã dá um baile no quesito "peso de camisa".

E claro que isso pode parecer uma explicação simplista do resultado, mas, diante do bombardeio parisiense para cima do Dortmund na França durante o segundo tempo do jogo de hoje, difícil encontrar outro motivo.

Parece até que o PSG simplesmente não nasceu para vencer a Champions League.

E agora, sem Mbappé, o sonho fica ainda mais distante.

É como dizem por aí: se dinheiro fosse tudo no futebol o Tio Patinha seria maior que o Pelé.

Mas e o Borussia?