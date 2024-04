Guarani e Ituano buscam a reabilitação em estreia em casa na Série B do Brasileiro

Na busca dos primeiros pontos, os paulistas Guarani e Ituano entram em campo como mandantes na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, quando serão disputados quatro jogos, incluindo o do Santos.

Depois de perder para a Chapecoense por 3 a 1, fora de casa, o Ituano recebe o Operário-PR, às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O adversário estreou diante de sua torcida e venceu o Avaí por 1 a 0.

O Guarani joga a partir das 21h, quando recebe justamente a Chapecoense no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). No primeiro jogo, o time paulista foi derrotado pelo Vila Nova, por 2 a 0, em Goiânia (GO).

O Vila Nova joga às 19h, visitando o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O time pernambucano fez 3 a 2 no Amazonas na estreia. Os dois sonham brigar pelo acesso.

Favorito nesta temporada, o Santos duela com o Avaí, às 20h, para manter os 100% após superar o Paysandu por 2 a 0 na Vila Belmiro. Jogando em casa, na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí busca se recuperar da derrota para o Operário.

Além dos já citados, dois clubes buscam a segunda vitória seguida neste início de Série B: Brusque e Novorizontino. A rodada seguirá com três jogos no sábado, dois no domingo e um na segunda-feira.

CONFIRA OS JOGOS DA 2ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Sport x Vila Nova

Ituano x Operário-PR

20h

Avaí x Santos

21h

Guarani x Chapecoense

SÁBADO

17h

Paysandu x Botafogo-SP

CRB x Amazonas

18h

América-MG x Novorizontino

DOMINGO

16h

Coritiba x Brusque

18h30

Goiás x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Mirassol x Ceará