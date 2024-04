West Ham estuda oferta por atacante do Corinthians, diz jornal

Além da proposta citada por Augusto Melo, o Betis, da Espanha, também procurou o Corinthians por Wesley, em fevereiro, mas sem avanços na negociação. Ao todo, o camisa 36 tem 57 partidas com a camisa corintiana e fez quatro gols. Somente em 2024, foram 19 aparições, com mais destaque e, por vezes, até no time titular.

Outra joia criada no Corinthians é o zagueiro Murillo, atualmente no Nottingham Forest. Detentor de 10% dos direitos do brasileiro, o Corinthians tem ainda outros 5% do valor de uma eventual venda do brasileiro, já que é o clube formador do zagueiro do clube inglês. Segundo o jornal britânico Daily Mail, quatro clubes do Campeonato Inglês o monitoram, além de Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

A imprensa britânica atribui ao zagueiro de 21 anos o valor de mercado de 50 milhões de libras (R$ 322,44 milhões). Caso seja vendido por essa quantia, o Corinthians tem direito a R$ 32,24 milhões pela porcentagem que manteve do atleta ao vendê-lo na metade do ano passado. Somados os 5% do chamado mecanismo de solidariedade - o zagueiro foi formado na base e se profissionalizou no clube -, o repasse total à equipe paulista chegaria a R$ 48,36 milhões.