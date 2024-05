Diego Costa empresta jet ski para resgate de atingidos por enchente no RS

Clóvis respondeu que era necessário uma forma de resgatar as pessoas, que estavam com água pelo pescoço nas casas isoladas. Foi quando Diego resolveu agir.

O atacante regressou para casa e enviou, em seguida, amigos com quatro jet skis disponíveis para resgatar as pessoas; um dos veículos era dele, e outros três, emprestados.

Com os equipamentos cedidos pelo jogador, aproximadamente cem pessoas foram resgatadas. Antes de se despedir, Diego ainda tirou fotos com Clóvis e as filhas.

Eu tenho 56 anos e viajo com a Geral (organizada do Grêmio) por tudo. O que o Diego fez hoje eu nunca tinha visto. Chegou há poucos meses, largou a caminhonete dele dentro d'água, pegou o jet-ski dele, de amigos, isso é incrível. Eu até me emociono ao falar, ele é de uma humildade incrível... Não consigo nem descrever o que ele fez

Clóvis Ferri, o Paulo Baier da Geral

Colorados também ajudaram

O goleiro Rochet, do Internacional, também se engajou no auxílio aos atingidos pelas enchentes. Além de doar alimentos, o uruguaio serviu refeições para os desabrigados ao longo da tarde de hoje. O volante Thiago Maia, por sua vez, participou das ações doando cestas básicas para quem sofreu com os efeitos do clima.