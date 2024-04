Postulantes ao acesso, Ceará e Goiás empatam na primeira rodada da Série B

Apontados como concorrentes diretos na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Goiás fizeram um confronto direto neste sábado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e ficaram no empate por 1 a 1, em uma partida bastante equilibrada. Paulo Baya abriu o placar para os visitantes, mas Lourenço, de pênalti, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Atual campeão estadual, o Ceará está disputando a Série B pela segunda edição seguida. Ano passado, fez uma campanha ruim, terminando em 11.º lugar, com 50 pontos, sem ao menos brigar pelo acesso. O Goiás foi um dos rebaixados da Série A e tenta fazer o bate-volta este ano. No estadual, acabou eliminado ainda nas quartas de final, nos pênaltis para o Goiânia.

O primeiro tempo foi cheio de emoções. Aos 16 minutos, Erick Pulga recebeu em profundidade e foi avançando, até chegar na entrada da área e soltar o pé, mas a bola explodiu no travessão, perdendo uma ótima oportunidade para o Ceará.

A resposta do Goiás veio em forma de gol. Aos 18, em um contra-ataque rápido, Thiago Galhardo lançou Paulo Baya, que invadiu a área, limpou os marcadores e bateu rasteiro, sem chances para Richard.

Minutos depois, aos 27, o time visitante teve a chance de ampliar, quando Thiago Galhardo completou um cruzamento de bicicleta, mas a bola bateu no braço do marcador. Após analisar o VAR, o árbitro marcou pênalti. O próprio camisa 33 foi para a cobrança, mas o goleiro Richard foi buscar e espalmou para fora.

Depois disso, o Ceará acordou e passou a buscar o empate a todo custo. E, chegou ao objetivo aos 42 minutos, depois de mais um contra-ataque, Erick Pulga entrou na área e quando foi bater, foi derrubado pelo zagueiro Lucas Ribeiro. Perto do lance, o árbitro marcou pênalti. Lourenço cobrou e não desperdiçou.

Na volta do intervalo, o duelo continuou movimentado e os dois times tiveram gols anulados. Aos seis minutos, Erick Pulga pegou o rebote de Tadeu após um escanteio e mandou para redes, mas a bola havia saído no lance, invalidando a jogada do Ceará. Já aos 21, depois de uma cobrança de falta de Paulo Baya, Breno Herculano se esticou inteiro para escorar para o gol, mas estava impedido.

Nos minutos finais, o Ceará quase chegou ao gol da virada. Aos 40 minutos, Guilherme Castilho cobrou escanteio fechado e quase fez um golaço olímpico. Já o Goiás tentou de tudo, mas o duelo terminou mesmo empatado.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da segunda rodada da Série B. No domingo (28), o Goiás recebe a Ponte Preta, no Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, em Goiânia (GO), às 18h. Já na segunda-feira (29), o Ceará visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 GOIÁS

CEARÁ - Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (Barceló) e Lucas Mugni (Guilherme Castilho); Aylon (Janderson), Saulo Mineiro (Recalde) e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias (Edson); Diego, Wellington (Breno Herculano), Marcão Silva, Rafael Gava (Luiz Henrique) e Sander; Paulo Baya (Cristiano) e Thiago Galhardo (Nathan Melo). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Paulo Baya, aos 18, e Lourenço, aos 45 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aylon e Guilherme Castilho (Ceará) e Breno Herculano, Tadeu e Wellington (Goiás).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).