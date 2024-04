Santos 'guarda' camisa 10 em armário até o retorno do clube para a Série A do Brasileiro

O Santos, em um ato simbólico realizado nesta sexta-feira, véspera da estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, guardou a camisa 10 em um armário no vestiário até que o clube consiga conquistar o acesso para a elite do futebol nacional.

O ato foi uma promessa de Marcelo Teixeira logo que foi eleito presidente do clube no final do ano passado. A cerimônia contou com a presença dos jogadores do elenco profissional.

De acordo com a assessoria do clube, a iniciativa visa enaltecer a memória de Pelé, maior jogador da história do futebol, que tornou a camisa 10 um símbolo de qualidade nos gramados.

Teixeira explicou a ação e a simbologia do ato. Em seguida, colocou a camisa em um espaço ao lado do armário de Pelé.

"Este é um ato histórico de qualquer agremiação, ainda mais do Santos, onde jogaram tantos camisas 10, entre eles, o maior de todos os tempos. Como amanhã estamos iniciando essa nova jornada, hoje vamos guardar a camisa 10. Mas esperamos que ela permaneça muito pouco tempo no armário", afirmou o dirigente.

A peça ficará exposta no vestiário do Santos, na Vila Belmiro. Os jogadores escreveram mensagens que foram depositadas no armário. A ideia é que, quando o clube cumprir o objetivo de voltar à Série A, todos bilhetes sejam lidos.