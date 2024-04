Com sete equipes paulistas, Série B do Brasileiro começa nesta sexta com três jogos

Com a participação de sete clubes paulistas, inclusive com a presença do Santos, começa nesta sexta-feira o Campeonato Brasileiro da Série B. São 20 participantes que iniciam a caminhada para no próximo ano entrar na elite nacional.

Pela primeira vez na história o Santos foi rebaixado à Série B, mas, desde já, o atual vice-campeão paulista entra na disputa como um dos maiores favoritos ao acesso. Para tanto terá que terminar a competição, em turno e returno, com 38 rodadas, entre os quatro primeiros colocados. Os últimos quatro serão rebaixados à Série C.

Completam a 'esquadra paulista', outros seis clubes que disputam a elite estadual, como os campineiros Guarani, campeão brasileiro em 1978, e a Ponte Preta, o Ituano, o Novorizontino, o Mirassol e o Botafogo, de Ribeirão Preto. Somente em 2008 é que São Paulo teve um número maior de participantes. Na época, foram oito clubes: Ponte Preta, Portuguesa, Marília, São Caetano, Barueri, Santo André, Paulista e Ituano.

Outros três clubes tradicionais também caíram da Série B e prometem brigar pelo retorno imediato: o América-MG, o Goiás e o Coritiba, que já foi campeão nacional em 1985 na histórica decisão contra o Bangu, no Maracanã.

De outro lado, subiram da Série C, o campeão Amazonas, pela primeira vez na Série B, O Paysandu, 50 vezes campeão paraense, o Brusque-SC e o Operário-PR. Eles ocuparão as vagas dos rebaixados: Sampaio Corrêa-MA, Tombense-MG, Londrina-PR e ABC-RN.

A primeira rodada começa nesta sexta-feira com três jogos e só vai terminar na próxima terça-feira. Às 19 horas, depois de bater na trave na temporada passada, ficando na quinta colocação, e ter ido até as semifinais do Paulistão, o Novorizontino recebe em Novo Horizonte (SP) o CRB, bicampeão alagoano, que ano passado terminou no meio da tabela.

No mesmo horário, também em casa, o Botafogo-SP recebe o América-MG. O time paulista não foi bem no Paulistão, caindo ainda na primeira fase. Já o adversário foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro. Às 21 horas, Operário-PR e Avaí jogam no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O time catarinense lutou contra o rebaixamento em 2023 e caiu nas semifinais do Catarinense deste ano.

A rodada vai ter quatro jogos sábado, inclusive a estreia do Santos diante do Paysandu, na Vila Belmiro, um no domingo, outro na segunda e mais um na terça-feira.

Confira todos os jogos da 1ª rodada da Série B:

Sexta-feira

19h

Botafogo-SP x América-MG

Novorizontino x CRB

21h

Operário-PR x Avaí

Sábado

15h30

Chapecoense x Ituano

16h30

Santos x Paysandu

17h

Amazonas x Sport

18h

Ceará x Goiás

Domingo

18h

Ponte Preta x Coritiba

Segunda-feira

21h

Vila Nova x Guarani

Terça-feira

21h

Brusque x Mirassol