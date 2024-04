Guarani libera lateral Hélder, que acerta com Remo; Pablo Thomaz também deixa o clube

O Guarani anunciou no início da noite desta terça-feira duas mudanças em seu plantel. A diretoria aceitou um pedido do lateral Hélder para deixar o clube e rescindiu o contrato em comum acordo com o atleta, que já foi anunciado pelo Remo. O empréstimo do atacante Pablo Thomaz também foi encerrado. O jogador pertence ao Operário-MT.

Hélder tem 35 anos e fez nove partidas com a camisa do Guarani. Antes de chegar em Campinas, jogou por três temporadas no Criciúma, onde fez mais de 90 jogos. Passou também por Juventude, Pelotas, Aparecidense-GO, Vila Nova-GO, Ceará, Figueirense, Red Bull Brasil, dentre outros.

O jogador já está em Belém e foi anunciado como novo reforço do Remo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, deve estar à disposição para a estreia do time no torneio.

Já o atacante Pablo Thomaz tem 24 anos e fez sete jogos com a camisa do Guarani na temporada, com dois gols marcados. Em 2023, foram 13 partidas e um único gol. Ele já jogou também por Coritiba, Santos e Paraná. Neste primeiro momento, voltará ao Operário-MT.

O Guarani estreia na Série C diante do Vila Nova, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).