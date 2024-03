Sinner atropela Medvedev e vai à final do Masters de Miami

Cada vez mais embalado na temporada, o tenista italiano Jannik Sinner atropelou o russo Daniil Medvedev, nesta sexta-feira, e avançou à final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O número três do mundo venceu pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min de confronto.

Na decisão, Sinner vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz do espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, nas quartas de final. A final está marcada para domingo, às 16 horas, pelo horário de Brasília.

Vivendo a melhor temporada de sua carreira até agora, Sinner já soma 21 vitórias em 2024 e apenas uma derrota, na semifinal do Masters de Indian Wells, torneio disputado antes de Miami. Ele soma dois troféus na temporada, sendo o primeiro deles o Aberto da Austrália, seu primeiro Grand Slam na carreira.

Curiosamente, naquela final Sinner venceu justamente Medvedev, seu adversário desta sexta. Mas, se aquele confronto fora marcado pelo equilíbrio (decidido em 5 sets, de virada), o duelo em Miami foi exatamente o oposto. O italiano dominou o jogo envolvendo os atuais números 3 e 4 do mundo.

O set inicial foi praticamente um atropelamento. Sinner abriu 5/0 e esteve perto de fechar um "pneu". Na segunda parcial, o italiano manteve o ritmo. Faturou uma quebra de saque logo no primeiro game e embalou na partida. Desta vez, o rival russo conseguiu vencer dois games, longe de apresentar resistência ao favorito.

Os números do jogo confirmam a grande performance do italiano. Sinner terminou a partida com 16 bolas vencedoras, contra apenas sete de Medvedev. O russo anotou 22 erros não forçados, 10 a mais que o tenista da Itália.

Apesar do resultado, Medvedev continua em vantagem no retrospecto contra Sinner, com seis vitórias, contra cinco do rival. O italiano, contudo, obteve todos os seus triunfos de forma seguida, sem perder para o russo desde o ano passado.

O outro finalista do Masters 1000 de Miami será definido ainda nesta sexta. Zverev e Dimitrov entrarão em quadra no início da noite.