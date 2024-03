Real Madrid divulga treino de Militão e indica retorno do zagueiro para abril

O Real Madrid indicou que o zagueiro Éder Militão deve voltar a ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a reta final do Campeonato Espanhol e para a fase decisiva da Liga dos Campeões da Europa. O jogador está fora dos gramados há sete meses, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O defensor tem participado normalmente das atividades na academia e das realizadas no gramado. O clube merengue, inclusive, fez diversas publicações em suas redes sociais com a imagem de Militão, indicando um retorno do defensor a campo nos próximos dias.

A expectativa é que ele esteja entre os suplentes já contra o Manchester City, no dia 09 de abril, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, não seria uma total surpresa se ele aparecesse no duelo deste domingo, frente ao Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.

O retorno se dá bem no momento que o zagueiro ganhou forte concorrência na seleção brasileira, agora, sob o comando de Dorival Júnior, já que Fabrício Bruno e Beraldo foram muito elogiados pelo treinador e pela imprensa. Murilo, do Palmeiras, também está em alta, e isso sem contar Marquinhos, do PSG, que foi cortado dos últimos amistosos por lesão.

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol, com 72 pontos, e busca administrar a vantagem para ser decretado campeão nacional. Em segundo, o Barcelona, tem 64.