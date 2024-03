De Paul revela lágrimas nos olhos de Di María após atleta ter família ameaçada na Argentina

Abalado e com lágrimas nos olhos. Essa foi a reação de Angel Di María após saber das ameaças que foram direcionadas a sua família em função da sua declaração de encerrar a carreira em Rosário, sua cidade natal. De acordo com o jornal português "A Bola", o meio-campo Rodrigo De Paul contou um pouco sobre o lado emocional do companheiro após o incidente.

"Estava com ele de manhã. Claro que não vou contar coisas que sejam muito pessoais, mas nós vimos o Angel (Di María) com lágrimas nos olhos quando soube das ameaças", afirmou De Paul. Os dois integram a seleção argentina nesses dois amistosos da Data Fifa.

Atualmente a serviço do Benfica, de Portugal, o atacante de 36 anos já faz planos para pendurar as chuteiras. De Paul disse estar chateado principalmente pelo fato de Di María ser uma pessoa muito ligada ao povo argentino.

"Se tem alguém que merece ter a possibilidade de voltar ao nosso País quando assim desejar, essa pessoa é ele. Fico muito triste que coisas desse tipo aconteçam na Argentina. Isso é algo muito grave", afirmou o jogador.

De Paul contou que o incidente não diminuiu o sentimento do companheiro em relação ao povo argentino. Mas disse que após as ameaças, Di María vai precisar repensar o seu futuro.

"Apesar do que se passou, o amor que ele tem pelo País e pela sua cidade não muda. Mas ele terá que tomar uma decisão. Foram coisas muito fortes", afirmou De Paul sobre o tom das ameaças feitas supostamente por narcoterroristas, responsáveis pela onda de violência na cidade de Rosário.

Autor de um dos gols na vitória de 3 a 1 sobre a Costa Rica, em amistoso da Data Fifa, Di María preferiu celebrar a vitória e renovar seu sentimento de gratidão ao povo argentino. "Tudo correu bem e é isso que é importante para continuar a crescer e a preparar-se para o que aí vem. Vamos, Argentina", diz parte do trecho que o atleta postou em sua conta no Instagram.