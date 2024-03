Lucas Moura reclama de regulamento do Campeonato Paulista: 'Revisto urgentemente'

O resultado levou o clube à mesma pontuação do Novorizontino, segundo colocado na chave D por ter um menor saldo de gols. A indignação do atleta é que times com campanhas piores em nível de aproveitamento garantiram um lugar na etapa eliminatória, como foram os casos de Portuguesa no Grupo A (dez pontos), Ponte Preta no B (17), Inter de Limeira (17) no C e o Bragantino (21) também no C.

Classificação e jogos Paulista

Terceiro colocado no grupo do São Paulo, o São Bernardo terminou a fase de classificação com 21 pontos, mas acabou fora. O regulamento prevê que só os dois melhores times de cada chave avancem no torneio. O cruzamento das quartas de final da competição já está definido e o São Paulo vai encarar o Novorizontino.