Peter Crouch reprova Xabi Alonso como novo técnico do Liverpool: 'É muito cedo'

Alonso, que teve uma carreira brilhante como jogador, conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões, tanto com o Liverpool quanto com o Real Madrid.

Seu trabalho excepcional à frente do Bayer Leverkusen, onde tem impressionado no Campeonato Alemão, o coloca como um dos favoritos para assumir o comando do Liverpool.

Peter Crouch e Xabi Alonso defenderam o Liverpool entre 2005 e 2008. Juntos, ajudaram os Reds a conquistar os títulos da Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra.

Klopp, no comando do time, tem nada menos que oito títulos, todos de grande expressão: Liga dos Campeões (2018/2019), Supercopa da Uefa (2019), Mundial de Clubes (2019), Premier League (2019/2020), Copa da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), Copa da Inglaterra (2021/2022) e Supercopa da Inglaterra (2022).