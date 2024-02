Palmeiras x Mirassol em 2013: 6 jogadores estão em atividade e um dá aulas de futebol

Do lado do Mirassol, o jogador mais famoso é o meia Camilo, autor de um dos seis gols da goleada. Ele fez sucesso na Chapecoense e no Botafogo poucos anos depois. Em 2022, ele até voltou para o Mirassol e foi campeão brasileiro da Série C. Hoje, ele está no Remo, aos 37 anos.

Além dele, quatro atletas seguem em atividade. O lateral Pio está no Maracanã, da segunda divisão do Ceará; o lateral-esquerdo Diogo Calixto defende o Bandeirante, da Série A3 do Campeonato Paulista; o atacante André Luis joga no Ayutthaya United, da segunda divisão tailandesa; por fim, Caion, que fez dois na goleada de 2013, figura no ataque do Chonburi FC, da elite da Tailândia. O técnico do Mirassol era Ivan Baitello, hoje coordenador de futebol do clube.

Naquele campeonato, apesar do resultado histórico, o Mirassol teve um desfecho ruim. O clube foi rebaixado para a Série A2 com apenas 18 ponto em 19 jogos. A goleada sobre o Palmeiras foi uma das apenas cinco vitórias no torneio. O time só voltou à elite em 2017. Já o Palmeiras conseguiu a classificação para o mata-mata. Porém, foi eliminado nas quartas de final para o Santos. O campeão foi o Corinthians, que levantou o 27º Estadual na época.

Mirassol tinha "Novo Messi", que hoje dá aulas de futebol

O ataque do time do interior tinha Tiago Luís, com 24 anos na época. Ele havia sido revelado pelo Santos e foi chamado de "novo Messi" pelo jornal Marca, da Espanha, quando negociava com o Real Madrid. A sequência da carreira foi uma série de empréstimos, ainda com vínculo com o clube santista. Em 2012, o contrato acabou e Tiago Luís chegou ao Mirassol a custo zero apenas para jogar o Campeonato Paulista.

Pela equipe, o atacante fez dois gols. Um na derrota por 4 a 3 contra o São Bernardo e o segundo na vitória por 3 a 0 contra o Linense. O jogo contra o time de Lins foi o último do Mirassol no torneio, dependendo de resultados paralelos para garantir a permanência, o que não aconteceu.