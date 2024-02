Ancelotti garante que Endrick deixará o Palmeiras em julho rumo ao Real

Ancelotti não quis prolongar muito seu comentário sobre Endrick, pois sabe que tem outras prioridades na temporada 2023/24. Enquanto isso, o jovem também segue com seus compromissos com a camisa do Palmeiras.

"Vejo que se fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz. O que vejo é apenas o jogo de amanhã". explicou sobre o duelo deste domingo contra o Sevilla por LaLiga.

A venda de Endrick ao Real Madrid

O Real acertou a contratação de Endrick em dezembro de 2022. No entanto, o jogador só completará a transferência em julho, quando completar 18 anos — a Fifa não permite transferências internacionais envolvendo atletas menores de idade.

Endrick já garantiu ao Palmeiras cerca de R$ 250 milhões pela transferência ao Real Madrid. O clube espanhol pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões na cotação atual) fixos ao Alviverde.

A equipe merengue pode pagar mais 25 milhões de euros (R$ 130 milhões) em bônus por metas, tanto nesse período do jogador no Palmeiras, quanto no futebol espanhol. As metas são: jogos, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira.