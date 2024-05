Bruno Lobo vence três das quatro primeiras regatas do Mundial

Bruno Lobo começou muito bem sua participação no Mundial de Fórmula Kite, que está sendo disputado em Hyéres, na França. O brasileiro venceu três das quatro regatas disputadas nesta terça-feira, primeiro dia da competição, na flotilha amarela. Com isso, lidera o campeonato ao lado de Maximilian Maeder, de Singapura, e do francês Axel Mazella, com três pontos perdidos cada. Outro brasileiro na disputa masculina, Lucas Fonseca é o 19º, enquanto Maria do Socorro Reis é a 32ª colocada no feminino.

Ao todo são 79 homens de 32 países e 46 mulheres de 25 nações na disputa do Mundial de Fórmula Kite. Na fase qualificatória, os competidores foram divididos em três flotilhas no masculino e duas no feminino.

Na flotilha amarela, Bruno Lobo venceu a primeira regata, não completou a segunda, mas se recuperou e voltou a ficar em primeiro lugar nas duas últimas do dia. "Eu acredito que tive um bom dia. Eu venci a primeira regata na flotilha amarela, mas na segunda eu tive um problema na última marca e não consegui terminar essa regata. Mas eu me recuperei e consegui vencer as duas outras regatas. Foram três vitórias em quatro regatas", disse o velejador, que negou estar surpreso com o resultado.