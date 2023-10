Renan exalta Darlan e reação do Brasil no Pré-Olímpico: 'Mentalidade vencedora'

Darlan, mais uma vez, foi o grande destaque individual da seleção e da partida. Ele marcou 23 pontos e foi um dos líderes do time em quadra. "Sinto que é um dos meus papéis ali, chamar a torcida, motivar todo mundo. Posso tomar 50 tocos que continuo confiante e vou lutar. Agradeço a todo mundo que está lotando o ginásio pra nos apoiar. Essa torcida é fundamental, nos apoiando em momentos decisivos. Isso ajuda muito, as pessoas não têm noção", celebrou.

Apesar do tom de alívio da seleção, a situação não é tranquila, pelo fato de o Brasil precisar ganhar todos os seus jogos somando os três pontos para buscar uma das duas vagas do Grupo A - anotar 3 a 0 ou 3 a 1.

A seleção tem mais três partidas pela frente e, ao menos em tese, são os adversários mais complicados: Cuba, Irã e Itália. O Brasil está em quarto lugar na tabela, com sete pontos, sendo que apenas os dois primeiros colocados garantem a vaga olímpica. A liderança pertence à Alemanha, com 12. Cuba e Itália vêm logo na sequência, com nove pontos cada.