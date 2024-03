Borussia Dortmund e Terzic decidem seu futuro contra o PSV na Champions

A conquista da Copa da Alemanha como interino em 2021 e a briga pelo campeonato até a última rodada de 2023, perdida apenas devido ao saldo de gols, tornaram a trajetória de Terzic épica.

Mas o mau desempenho nos campeonatos nacionais, em que o Dortmund foi eliminado da Copa da Alemanha e sofre na luta para entrar no 'Top 4' da Bundesliga, que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, colocou Terzic na corda bamba.

A grande temporada do Bayer Leverkusen sob a liderança do técnico espanhol Xabi Alonso, líder invicto com 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique a nove jogos do final, além dos problemas dos bávaros, serviram de alguma forma para desviar o foco do Dortmund.

No entanto, uma eliminação diante do PSV, líder invicto da Eredivisie, mas uma equipe de fora das cinco principais ligas europeias, pode ser o início do fim da 'era Terzic'.

- 'É uma final' -

Instável e propenso a cometer erros na Alemanha, o Dortmund surpreendeu na Europa, terminando em primeiro em seu grupo, à frente de Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle.