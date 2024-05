Cássio acerta detalhes com Cruzeiro e deve deixar o Corinthians nesta semana

O goleiro Cássio está muito próximo de deixar o Corinthians. O jogador entrou em um acordo com o Cruzeiro e deve se despedir do clube do Parque São Jorge ainda nesta semana.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o arqueiro tomou sua decisão e deve se reunir com a diretoria alvinegra nesta quarta-feira para formalizar a saída do Timão após 12 anos. Apenas uma reviravolta muito grande irá mudar os planos do atleta.

Cássio ficou incomodado com algumas questões internas no Corinthians. Um dos maiores ídolos do clube, o jogador vive relação desgastada com a torcida e até com alguns membros da diretoria.