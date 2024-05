Marcos Rocha recebe homenagem do Palmeiras por marca de 300 jogos e revela: "Era uma das minhas metas"

O lateral direito Marcos Rocha foi homenageado pelo Palmeiras nesta terça-feira por completar 300 jogos com a camisa alviverde. O atleta alcançou essa marca na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, na última quinta-feira, no Estádio Centenário. Rocha revelou que essa era uma de suas metas dentro do clube e agradeceu o suporte no dia a dia.

"Estou bastante feliz e honrado por esses 300 jogos. Era uma das minhas metas dentro do clube. Além de ser campeão e jogar bem, queria chegar a essa marca. Acabou sendo em Libertadores, fazendo um grande jogo, conseguimos ganhar de 5 a 0. Sou muito grato a todos do clube por me proporcionarem estar preparado para fazer o meu melhor dentro de campo. Tenho certeza de que com muito trabalho e dedicação temos muito ainda para acrescentar na história do Palmeiras. Só agradecer à Sociedade Esportiva Palmeiras, aos nossos torcedores e funcionários do nosso dia a dia pelo apoio e pela confiança. Espero continuar correspondendo às expectativas de todos e ajudando o Palmeiras a vencer", declarou o lateral.

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018. Neste período, ele conquistou 12 títulos, se tornando um dos jogadores com mais taças na história do clube. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).