Atlético-MG é derrotado pelo Peñarol e perde os 100% na Copa Libertadores

Nesta terça-feira, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo G da Libertadores, o Atlético-MG visitou o Peñarol no Estádio Campeón del Siglo e perdeu por 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Lucas Camilo e Maximiliano Silvera.

Com o resultado negativo, o Galo perdeu os 100% de aproveitamento e ficou estacionado na primeira colocação do grupo, com 12 pontos. Apesar de já estar classificado, o time ainda corre risco de passar em segundo lugar, já que com a vitória, o Peñarol chegou aos nove na vice-liderança.

Por fim, o Atlético-MG retorna à competição no dia 28 (quarta-feira) deste mês, quando recebe o Caracas-VEN. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos. Já o Peñarol duela com o Rosario Central no mesmo dia, também às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo.