Willian Bigode volta a treinar com o elenco e reforça o ataque do Santos para a Série B

Após ficar dois meses afastado, Willian Bigode foi a novidade no treinamento desta segunda-feira. O jogador participou da atividade com o restante do grupo santista e passa a ser mais uma opção para o técnico Fábio Carille.

No início de março, o atacante sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e ficou entregue ao departamento médico. Um dos nomes mais experientes do elenco, ele agora volta para recuperar o espaço.

Aos 37 anos, Willian chegou a ser titular no Campeonato Paulista. Como Júlio Furch não reúne condições físicas ideais para suportar os 90 minutos, Carille aumenta o seu leque de opções para as próximas partidas.

Como a Série B do Campeonato Brasileiro tem longa duração, o atacante deve ser bastante utilizado. Neste ano, ele entrou em campo em dez jogos e balançou as redes em duas oportunidades.

Na Série B, a meta do técnico Fábio Carille é manter o bom início do Santos. Em dois jogos, a equipe da Baixada teve 100% de aproveitamento e aparece com a mesma pontuação de Sport, Chapecoense e Operário-PR. Com a semana livre, o treinador vai poder fazer ajustes na equipe.

O próximo compromisso pela competição nacional, diante do Guarani, marcado para a próxima segunda-feira, teve o seu horário alterado pela CBF e vai acontecer às 21h, na Vila Belmiro.