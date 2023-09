Ex-número 1 do mundo, Simona Halep é suspensa por 4 anos por doping

"Hoje [terça-feira], um tribunal do programa antidoping do tênis anunciou uma decisão provisória do meu caso. O ano passado foi o mais difícil da minha vida e, infelizmente, minha luta continua", disse a romena após a decisão da ITIA.

"Dediquei minha vida ao tênis. Levo muito a sério as regras do nosso esporte e posso dizer com orgulho que nunca usei nenhuma substância proibida de maneira intencional. Recuso-me a ter que aceitar esta suspensão de quatro anos. Vou recorrer ao TAS", acrescentou.

A ITIA ressaltou que, embora tenha considerado que Halep pode ter consumido um suplemento contaminado, "foi determinado que o volume que a jogadora ingeriu não corresponde com a concentração de roxadustat encontrado na mostra positiva".

- "Processo complexo e rigoroso" -