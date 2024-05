Universitário x Botafogo: confira informações e onde assistir ao duelo da Libertadores

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para medir forças com o Universitario, pela penúltima rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do streaming Paramount +.

O duelo no Estádio Monumental, em Lima, é um verdadeiro choque direto. Isso porque o triunfo do Junior Barranquilla sobre a LDU deixou brasileiros e peruanos lutando por uma vaga.

Com seis pontos, três a menos que o Junior, o Botafogo é o segundo colocado. O Universitario soma cinco pontos, enquanto a LDU segura a lanterna, com quatro. Se vencer, o Glorioso avança antecipadamente para as oitavas de final. Mas, em caso de derrota, deixa a zona de classificação.